Bottrop. Unter dem Motto „Das Leben feiern“ hat die Evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 26. Juli, zu einem Gottesdienst der besonderen Art eingeladen. Gemeinsam wurde ab 11 Uhr auf dem Gelände des Autokinos gesungen und gebetet.

Insgesamt 150 Fahrzeuge haben sich auf dem Platz eingefunden, um den insgesamt dreistündigen Gottesdienst abzuhalten. Nach zweiwöchiger Vorbereitungsphase, haben Kreiskantor Matthias Uphoff, Pfarrerin Anke Maria Büker-Mamy und Daniela von Bremen (Mitarbeiterin der Ev. Kirchengemeinde) gemeinsam mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfer und Helferinne ein ordentliches Programm auf die Beine gestellt. Der Schwerpunkt lag dabei auf dem gemeinsamen Singen, das viele in der Corona-Zeit schmerzlich vermissen.

Unter ständiger Einhaltung der Coronaverordnung haben Gospels auf der Bühne fröhliche Lieder angestimmt. Die Liedtexte (insgesamt 600 Folien) zum Mitsingen wurden dabei über die Leinwand ausgestrahlt und per Funkfrequenz wurde der Gesang übertragen. Passend zur Lesung aus dem Evangelium zur „Speisung der 5.000“ wurden die Teilnehmenden aufgefordert ihr mitgebrachtes Brot innerhalb ihrer Fahrzeuge zu teilen. Der Gottesdienst der besonderen Art kam bei den Gästen so gut an, dass nach dem Abschlusssegen der Pfarrerin Anke Maria Bükrer-Mamy eine Zugabe gefordert wurde. Die Band hat nicht lange gezögert und bekannte Lieder aus Schlager, Pop, Rock und Gospel gespielt.