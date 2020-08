Im Zuge der Fürsorge für die Gesundheit der Lehrerinnen und Lehrer der Janusz-Korczak Gesamtschule wurde ein breit angelegter Test auf Covid-19 in der Schule durchgeführt. Dazu wurde Herr Christian Busch, Facharzt für Allgemeinmedizin gewonnen.

Knapp 50 der 79 Lehrerinnen und Lehrer nahmen das Angebot an und ließen sich testen.

Während einer Telefonkonferenz mit der Stadtverwaltung und Bottroper Schulen wurden wir auf den Hausarzt Busch aufmerksam, so Titus Wirtz, stellvertretender Schulleiter der Janusz-Korczak Gesamtschule. Nach einem freundlichen Telefonat erklärte sich der Arzt bereit in die Schule zu kommen und dort zu testen.

So konnten sich am Montag die Kolleginnen und Kollegen nach Unterrichtsschluss direkt in der Schule testen lassen.