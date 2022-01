Bottrop. In der Hoffnung auch in diesem Halbjahr weiterhin an Präsenzveranstaltungen festhalten zu können, ist das neue Programm im Vergleich zum letzten Halbjahr mit neuen Kursen erweitert worden. Falls Präsenzkurse nicht möglich sein sollten, wird alles dafür getan, das Programm in alternativen Formen stattfinden zu lassen. Anmeldungen werden von der Kulturwerkstatt ab dem 20.01.2022 entgegengenommen.



Auch dieses Halbjahr gibt es wieder drei Kinderateliers, bei denen schon junge Künstler*innen ab 6 Jahre kreativ werden können und der Aquarellmalerei Kurs hat einen festen Platz eingenommen. Für die Häkelfreudigen wird es weiterhin einen Wiedereinsteiger*innen Kurs geben. Neue Tanzkurse für die Jüngeren sind „Sausewind I & II“, sowie „Powerkids I-III“ und “Dance Workout“. Als neuer Veranstaltungsort für Tanzkurse wurde das F! Kinder- und Jugendkulturhaus in Bottrop-Kirchhellen mit ins Boot geholt. Dort finden nun mittwochs die Kindertanzkurse „Tanzen im F!“ und „Step up to the Beat“ statt.

Junge Autor*innen können sich in der Schreibwerkstatt an eigene Texte setzen, sich über diese austauschen und gegenseitig Tipp geben. Bei den Workshops können junge Medienbegeisterte neben einem „Stop-Motion-Video“ auch an einem Workshop „S/W-Fotoentwicklung“ teilnehmen.

Im gestalterischen Bereich finden unsere jungen Kursteilnehmenden Workshops zum Maskenbauen und zwei Keramikworkshops zum Thema Ostern.

Auch für die Älteren gibt es wieder ein Angebot



Für etwas ältere Interessierte gibt es in diesem Halbjahr die Möglichkeit, an dem Kurs „Textilkunst“ teilzunehmen, in welchem Teilnehmende sich mit den traditionellen Techniken Weben, Stricken und auch Makramee vertraut machen können. Hinzukommt der Kurs „Plastisches Gestalten“, wo die Teilnehmenden Schnitzen, Modellieren und andere Techniken des dreidimensionalen Gestaltens erlenen. Außerdem können alle ab 14 Jahren die Lust an Kunst haben, sich im „Kunstatelier“ kreativ entfalten.

Zweiter Musical Dance Kurs



Wegen des großen Erfolges des „Musical-Dance“ Kurses, wird es ab diesem Halbjahr einen zweiten Musical-Dance Kurs geben und der Kurs „Team Power“ sucht auch noch weitere Tänzer:innen. Für die Schauspielaffinen gibt es eine ganze Reihe an verschiedenen Schauspielkursen, in denen gemeinsam Stücke ausgedacht, geschrieben und am Ende auf der großen Bühne aufgeführt werden.

Arbeiten mit Gold



Im Projekt „Vergolden‘“ haben alle Interessierten die Möglichkeit, mit echtem Gold professionell Holzstücke, Bilder, Keramiken o.ä. zu veredeln. Auch in diesem 1. Halbjahr wird es wieder einen „Steinbildhauerei“ Workshop geben, in dem Interessierte das Material Stein als Kunstwerk gestalten.

Ferienworkshops

In den Osterferien werden für Junge und Ältere die Workshops „Blacklight Painting“, „Dance Workout I & II“, in dem sich alle auspowern können, „Short Film“ wo ein eigener Kurzfilm gemeinsam gedreht wird und „Digitales Zeichnen“, indem Interessierte das Grafik Tablet und Photoshop kennenlernen können, angeboten. In den Sommerferien gibt es auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, an einem „Sommertheater" für 11-15-Jährige teilzunehmen.

Programmheft und Anmeldungen

Das Programm findet sich auf www.kulturwerkstatt-bottrop.de.

Anmeldungen nimmt die Kulturwerkstatt ab dem 20.01.2022 unter 02041 – 703721 oder kulturwerkstatt@bottrop.de entgegen.