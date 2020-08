Vor sieben Jahren hatten wir das erste Interview, ein halbes Jahr nach der RTL-Produktion „Die Zuschauer“, am heißesten Tag des Jahres 2013 in Recklinghausen in der VEST ARENA. Danach begleitete ich ihn bei einigen seiner Auftritte, in der legendären Santa-Party bei W.H.A.M. ENTERTAINMENT in Dortmund mit Schirmherr Jürgen Drews und auf seiner „Come-Back“ - Veranstaltung 2018. Es folgten zwei Live-Shows Ende Juli und vergangenen Freitag in Dortmund.

„Was bedeutet Dir Deine damalige Entscheidung, Dich ganz dem Schlager zu widmen und was der Live-Auftritt während der Corona-Pandemie am 18. September im Tanzlokal NINA in Bottrop?“ habe ich ihn gefragt. Er lebt seinen Traum, auch wenn dies in den letzten Jahren nicht immer ganz einfach war. Der Auftritt inder NINA ist genau das, wonach sich sein Künstlerherz riesig gesehnt hat.

On Stage, Publikum, persönliches Feedback – all dies hatte bis Mitte Juli gefehlt. Hier in Bottrop kann er nach zwei Show-Abenden in Dortmund-Wambel auch vielen seiner Fans im Ruhrgebiet noch näher sein. Und so ist er dankbar, dass ihm das Tanzlokal NINA eine Bühne bietet, auf der er seine neue Single „Latina Girl“ und viele weitere Titel wie bspw. „Sensationell“ oder „Wie ein Phönix“ einem sicherlich begeisterten Publikum vorstellen darf.

Wie kam es eigentlich dazu, dieses Lied in Ritterhude und nicht im „Pott“ zu produzieren? Markus hat die Produzenten Mark Ves und Alex Jae bei befreundeten Sängern kennengelernt und ein tolles Angebot erhalten, was auch in schwierigen Zeiten perspektivisch für ihn ist und ihn musikalisch weiterbringt und puscht. „Latina Girl“ ist der beste Beweis dafür. Mittlerweile ist der Song in den DDP Schlagercharts (Deutsche DJ-Playlist) gut platziert und neu in der Juli-Ausgabe des "Dj Hitparade Promotion Podcast", im Internetradio auf www.Ballermann-Radio.de mit dem legendären DJ der Rutschbahn Mallorca 👑"Volker Damm"👑 und überall gut angekommen. Darauf ist Markus stolz!

Markus ist auch ehrenamtlich aktiv. Seine besondere Liebe gilt der Stiftung Kinderglück in Dortmund, über deren Ziele und Hilfen er als offizieller Botschafter gerne informiert. Er und seine Kollegen haben kürzlich 2.000 Schulranzen, gefüllt mit den Notwendigkeiten für den Schuljahresbeginn, an bedürftige Familien mit Kindern gestiftet.

Die Familie war immer sein großer Halt, gerade auch in schwierigen Zeiten. Dies wird auch deutlich in seinem Label W.H.A.M ENTERTAINMENT. Die vier Buchstaben sind die Anfangsbuchstaben der Namen von Vater, Mutter, Schwester und ihm. Markus legt viel Wert auf den Familienrat. Auch das gibt ihm die Zuversicht, seine Ziele On Stage dann wieder zu erreichen, wenn die derzeitige Pandemie das Leben nicht mehr so stark wie momentan beeinflussen wird.

Aber jetzt freut er sich erst einmal auf sein Geburtstags-Special im Tanzlokal Nina. Hier haben auch die Fans die Möglichkeit, Karten zu kaufen, die bisher leer ausgegangen sind. Ähnlich wie bei seinen ersten beiden Konzerten, die sehr schnell ausverkauft waren, kann es auch in Bottrop sein. Hier der Link, um mit Markus einen fröhlichen Abend in Bottrop verbringen zu können:

https://nina-bottrop.com/?event=markus-nowak-live