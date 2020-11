Boah, neee, nicht schon wieder Corona! Können wir nicht mal über was anderes reden? Doch, können wir.

Können Piet Metzen und Alex Teichert auch, und zwar fast ohne Luft zu holen. Zu hören sind die beiden Bottroper Eingeborenen seit kurzem im "Bottcast". Immer donnerstags heißt es "Bierchen bitte", und dann wird eine Stunde lang gequatscht. Über Bottrop, über früher und heute, über Kneipen, rote Pferde, Feuertürme, Eisdielen ... Oder einfach bloß dummes Zeug. Und das meist unterhaltsam, oft lustig und immer typisch Ruhri. Mit dabei sind immer mal wieder Gäste die "ihr" Bottrop beisteuern, Rätsel, Gewinnspiele, Spendenaktionen.

Piet Metzen, der im normalen Leben Zahntechniker ist und regelmäßig abends als Barkeeper das Ohr an den örtlichen Befindlichkeiten hat, trug sich schon länger mit der Idee, einen Podcast für Bottrop zu machen. "Meine kreative Ader war irgendwie nicht ausgelastet", grinst er. "Und als dann Corona kam habe ich mir gesagt: Machen wir mal einfach." Über seinen Partner Alex Teichert, Betreiber der Pott Knolle, ist der 43-Jährige quasi zufällig gestolpert. "Er saß abends vor mir an der Theke, und mir ist aufgefallen, dass er von Null auf Hundert Quatsch erzählen kann." Viel Überzeugungsarbeit musste Piet nicht leisten, Alex war dabei. Dritter Mann im Boot ist Fabian Skowronek, der für den guten Ton sorgt - jedenfalls in technischer Hinsicht.

Jeden Montag wird im Stadtcafé aufgezeichnet. "Wir machen ein kurzes Vorgespräch, aber dann geht es eigentlich direkt los", erzählt Piet. Was dabei heraus kommt, ist über alle möglichen Kanäle zu hören: Facebook, Spotify, Youtube, Apple Music, Deezer, Audible. Inzwischen gibt es auch das "Bottphone", auf dem unter der Nummer 0178 - 8145289 Sprachnachrichten hinterlassen werden können - und die können auch mal direkt in der Aufzeichnung landen.

Die Jungs kommen bei "Bierchen bitte" von Höcksken auf Stöcksken, und das ist gewollt. "Es ist alles mit 'nem Augenzwinkern", sagt Piet. "Wir halten uns aus Religion und Politik raus. Die Leute sollen ein bisschen Spaß haben, und wir wollen Bottrop aufleben lassen." Er ist es auch, der sich nach Aufzeichnung und technischer Nachbearbeitung die Podcast-Titel einfallen lässt, die da Namen wie "Tränen im Tretboot", "Bernd ist älter" oder "Seriöser wird's nicht" tragen. Wer wissen will, was es damit auf sich hat, muss mal reinhören. Wir verraten nix!