Michaelismarkt 2021!

Heute am 26.09.2021 fand in Bottrop mal wieder der Michaelismarkt statt. Zum Glück spielte das Wetter am Samstag abend und am Sonntag zur Mittagszeit mit. Dieses Jahr war der Michaelismarkt sehr gut besucht. Gott sei Dank für die Schausteller und den Veranstalter nach so langer Zeit. Nachfolgend folgen ein paar Impressionen.