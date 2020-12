Bottrop. Erstmals stand eine Ausgabe des über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Festivals "Orgel PLUS" kurz vor der Absage. Die Corona-Lage beutelt auch dieses Festival durch. Doch nun ist klar, dass die 33. Ausgabe stattfinden wird - wenn auch mit deutlichen Einschränkungen und Veränderungen.

So finden die meisten Veranstaltungen zwischen dem 3. und 10. Januar 2021 nicht als Präsenzveranstaltungen mit Zuhörer(inne)n statt, sondern per Live-Stream aus der Kirche Herz Jesu mit der dortigen Orgel, deren Einweihung Anfangspunkt des Festivals war. Zu sehen und zu hören sind die Konzerte im Internet unter dem Link www.orgelplus.de. Denn wegen der nicht geringen technischen Erfordernisse können nicht die vorgesehenen Orgeln in verschiedenen Kirchen einbezogen werden.

Ausfallen müssen das Neujahrskonzert am 3. Januar mit Walzerklängen, das Seniorenkonzert am 6. Januar in der Martinskirche und die beliebte Orgel-Exkursion, die in diesem Jahr wieder in die Niederlande (diesmal nach S'Hertoogenbosch) führen sollte. Eine solche Fahrt lässt aber die geltende Corona-Schutzverordnung nicht zu. Das Konzert mit den Dresdner Bachsolisten, dass für den 10. Januar mit festlicher Barockmusik zum Festival-Abschluss geplant war, wird nach Aussage von Festival-Leiter Dr. Gerd-Heinz Stevens im kommenden Jahr nachgeholt.

In Absprache mit den beiden Gemeinden können der Eröffnungs-Gottesdienst am 3. Januar ab 11.15 Uhr mit einem Instrumentalensemble in der St. Cyriakus-Kirche (Wiederholung im Abendgottesdienst um 18 Uhr) und der Abschluss-Gottesdienst am 10. Januar ab 9.30 Uhr in der Herz Jesu-Kirche stattfinden, wobei die entsprechenden Schutzkonzepte der Kirchen jeweils zu beachten sind. Im Abendgottesdienst am 10. Januar ab 18 Uhr in der Cyriakus-Kirche ist die Orgel plus Mandoline und Laute zu erleben.