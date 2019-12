In der letzten Woche haben die Schülerinnen und Schüler des 11. Jahrgangs der Janusz-Korczak Gesamtschule den Beginn ihrer gemeinsamen Zeit in der Oberstufe mit dem Vergraben einer „Zeitkapsel“ gefeiert.

In der sogenannten Zeitkapsel sollten die Schülerinnen und Schüler Briefe, Andenken, Fotos und andere persönliche Gegenstände sammeln, um sie in einer feierlichen Aktion im Schulgarten zu vergraben.

Diese Erinnerungsstücke werden dann in drei Jahren, zur gemeinsamen Abiturfeier ausgegraben und den Schülerinnen und Schülern wieder ausgehändigt.

Viele freuen sich jetzt schon auf den Moment, in dem sie neben dem Abiturzeugnis auch Briefe von sich selbst, oder Verwandten, die extra aus dem Ausland geschrieben haben, in den Händen halten dürfen.

Eingerahmt wurde diese Aktion von einer kleinen Feier, an der die Schülerinnen und Schüler mit ihren betreuenden Lehrerinnen und Lehrern Frau Dogru, Frau Niebuhr und Herrn Holzapfel, sowie die Schulleitung teilgenommen haben. In Eigenregie hat der Jahrgang Reden, musikalische Beiträge, kleine Geschenke und ein Buffet mit selbstgemachten Plätzchen, Kuchen und Getränken vorbereitet.

Für die kommenden Jahrgänge soll diese Feier, die den Jahrgang jetzt schon merklich zusammengeschweißt hat, als Tradition an der JKG beibehalten werden.