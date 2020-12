Der Barbara Brauch

Nach einer alten Tradition werden am Barbara Tag, dem 4.Dezember Kirschzweige verschenkt und in Wasser gestellt.

Blüht der Kirschzeig am Weihnachtstag, verheißt es Glück und Freude für das nächste Jahr.

Foto: Franz Burger

Dieser Brauch geht auf die Legende der Heiligen Barbara zurück, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt wurde. Bei ihrer Flucht verfing sich ein Kirschzweig in ihrem Kleid. Sie pflegte den Zweig liebevoll,worauf er 20 Tage später, an Heiligabend, zu blühen begann und sie mit Hoffnung und Freude erfüllte.

In vielen Regionen Deutschlands ist dieser Brauch weit verbreitet und wird von Generation zu Generation weitergeben.

Zum Barbara Tag überreicht man Mitmenschen einen Kirschzweig, um zu zeigen, dass man ihm nur das Beste wünscht- Glück