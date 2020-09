unsere Dagmar Drexler hatte die Idee, ein kleines Lk Treffen in Rheinberg zu organisieren.

Der Einladung oder vielmehr die Frage habt ihr Lust dazu, sind einige Bürgerreporter gerne gefolgt.

Eine kleine Vortour um Rheinberg kennen zu lernen, hatten wir letzte Woche Mittwoch schon unternommen.

Unser Treff war direkt auf dem Marktplatz, so konnten hier sofort reichlich Fotos gemacht werden.

Weiter ging es Richtung Pulverturm, hier wartet Clemens auf Besucher.

Überall wurden Foto Stopps eingelegt.

Weiter ging unser Weg zum Karnevalsprinzen.

Die Lesende mit Hund steht auf dem Rückweg zum Markt.

kleine Verschnaufpause von unserer tapferen Bruni

Foto: Franz Burger

Da einige noch Bilder auf dem Markplatz machen wollten , kam der nächste Zwischenstopp.

So langsam kam der kleine Hunger und Durst.

So ging es weiter noch am Nonnenpaar vorbei , Richtung Bauarbeiter.

Der kleine Abschlusstreff ist auf meinem letzten Bild zu sehen.

Foto: Franz Burger

Danke liebe Dagmar .

Eine tolle Idee, wurde super umgesetzt.

Danke an alle Mitstreiter, die wir teilweise schon sehr lange nicht mehr gesehen hatten.

Trotz Abstand und Sicherheit war es ein gelungenes Treffen.

Hier Bilder aus meinem Vorbeitrag über Rheinberg