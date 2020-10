Bottrop. Die hohen Infektionszahlen schrecken auf. Oberbürgermeister Bernd Tischler appelliert in einer Video-Botschaft, sich unbedingt an die Corona-Schutzmaßnahmen zu halten. „Viele Möglichkeiten haben wir nicht mehr, die Corona-Pandemie zu beherrschen“, sagt er.

Der Oberbürgermeister weist auf die hohen Arbeitsbelastungen der Stadtverwaltung hin. Um die Nachverfolgung von Infektionsketten zu vereinfachen, rät er, eigene Kontaktlisten zu führen. Kein Verständnis habe er, wenn falsche Angaben in Nachverfolgungslisten bei Gaststätten gemacht oder einfachste Schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden. „Wir drohen den Kampf gegen das Virus zu verlieren, wenn nicht jede Einzelne und jeder Einzelne Verantwortung übernimmt“, so Tischler.

Angesicht eines Inzidenzwertes von 114 spricht Tischler von einer dramatischen Entwicklung, die nur noch schwer zu kontrollieren sei. „Niemand kann sagen, wann diese Krise überwunden ist.“ Mit Unverständnis begegnet er Zuschriften, in denen die gesundheitlichen Gefahren klein geredet oder gar geleugnet werden.Das Video ist unter www.bottrop.de veröffentlicht.