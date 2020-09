Bottrop. Auch in Corona Zeiten wurden die Clubmeister beim TC Feldhausen ausgespielt. Mit viel Freude und Enthusiasmus waren wieder mehr als 40 Mitglieder mit Eifer dabei. Die Endspielpaarungen wurden erst in Gruppen, später dann in KO-Spielen im Laufe der Saison ermittelt.

Mittlerweile ist es schon Tradition beim TC Feldhausen die Endspiele kompakt an einem Wochenende auszutragen. Bei herrlichstem Sonnenschein und mit Zuschauerbeteiligung, unter Beachtung der geltenden Corona Vorschriften, war sowohl der Samstag, als auch der Sonntag wieder ein gelungenes Event auf der Platzanlage des TC Feldhausen, so Sportwart Stephan Raab.

In folgenden Wettbewerben wurden die Sieger ermittelt: Damen Einzel offene Klasse: Simone Fischer. Herren Einzel offene Klasse: Julius Metz. Herren Einzel Ü50: Michael Baars. Damen Doppel: Simone Fischer mit Marion Ruppert. Herren Doppel: Julius Metz mit Maurice Falke. Mixed: Julius Metz mit Winja Poggenmöller