Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des VBE Stadtverbandes Bottrop wurde die langjährige Vorsitzende Gertrud Heek aus ihrem Amt verabschiedet. 18 Jahre war sie Vorsitzende des Stadtverbandes.

Vieles hat Gertrud Heek in den vergangenen Jahren erlebt und bewegt für Schule und Kolleginnen und Kollegen in Bottrop. Lehrertage, Schulmessen, Lesungen, Fortbildungen, aber auch Familientage und Pensionärstreffen fanden in den vergangenen Jahren unter ihrer Leitung und mithilfe tatkräftiger Unterstützung des gesamten Vorstandsteams sowie ehrenamtlicher Helfer*innen statt. Als stellvertretende Personalratsvorsitzende führte Heek zudem unzählige Beratungsgespräche mit Lehrkräften und konnte so konkret helfen und unterstützen.

Die verbliebenen Vorstandsmitglieder und auch Dorothea Gerenkamp vom Bezirksverband Münster dankten Gertrud Heek herzlichst für ihr besonderes Engagement.

Gertrud Heek bleibt dem neuen Vorstand als Beisitzerin für Pensionäre erhalten, auch wenn die Pension noch nicht erreicht ist.

Neuer Vorsitzender des Stadtverbandes ist Christoph Mewes, unterstützt im Vorstand wird er von Ulla Alkemper-Krisch, Anne Schlager, Mathias Busch, Claudia Eisinga-Host, Annette Borgmann und Gertrud Heek.

Für seine 40-jährige Mitgliedschaft wurde Wolfgang Wuwer geehrt, für ihre 25-jährige Mitgliedschaft Claudia Eisinga-Host.

Der neue Stadtverbandsvorsitzende Christoph Mewes stellte im Rahmen der Jahreshauptversammlung die Ergebnisse der Umfrage: „Was würde Ihre Schule mit 550.000 € tun? - Pro Jahr! Zur freien Verfügung! Ein Gedankenexperiment…“ vor, mit welcher der VBE auf die Unterfinanzierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen aufmerksam gemacht hatte. Die Ergebnisse werden nun in den Schulen präsentiert und den politischen Parteien mit der Bitte um Stellungnahme zugesandt.