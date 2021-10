Bottrop. Gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Emscher-Lippe-West, der Handwerkskammer Münster, des Jobcenters Arbeit für Bottrop und der Agentur für Arbeit Bottrop lud die Bottroper Wirtschaftsallianz am vergangenen Donnerstag lokale Handwerksbetriebe zur Auftaktveranstaltung „Gemeinsam Zukunft gestalten. Bottrop – digital und innovativ“ in die ELORIA Erlebnisfabrik, ehemals Erlebniswelt Grusellabyrinth NRW, ein.



In der von Oberbürgermeister Bernd Tischler eingeleiteten Podiumsdiskussion, an der sowohl Vertreter:innen der Institutionen sowie des Bottroper Handwerks wie die Firmen Elektro J. Organista und Innenausbau Binder teilnahmen, wurden Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung behandelt. Oberbürgermeister Tischler unterstrich gegenüber den rund 40 Gästen vor allem die Bedeutung des Bottroper Handwerks für den Wirtschaftsstandort Bottrop sowie die Stadtgesellschaft.

Podiumsdiskussion zu Chancen und Risiken

Die beiden Betriebe Elektro J. Organista und Innenausbau Binder nehmen eine Vorreiterrolle in der Digitalisierung ein. Während Julia Behrendt, Geschäftsführerin bei Innenausbau Binder, die Digitalisierung ihres Marketings und das Ziel, den Wunschkunden zu gewinnen, erläuterte, stellte der Geschäftsführer der Elektro J. Organista GmbH Frank Grywna die Umstellung sämtlicher Geschäftsprozesse vor und veranschaulichte, welche Mehrwerte sein Bottroper Traditionsunternehmen somit generieren konnte.

Praxisbeispiele und Unterstützungsangebote

Auf solche Potenziale ging auch Digitalisierungsexperte Andreas Spiller von der HWK Münster ein und präsentierte anschauliche Praxisbeispiele. Sabine Wißmann, Leiterin der Bottroper Wirtschaftsförderung in Bottrop, stellte passgenaue Unterstützungsangebote für das Handwerk vor. Diese umfassen u.a. ein Netzwerk-Treffen zum Thema „Digitale Geschäftsmodelle“ am 3. November sowie einen Online-Digitalisierungssprechtag am 24. November.

Kampagne gegen Fachkräftemangel

Mit der Veranstaltung setzten alle Beteiligten auch den Startschuss für eine Wertschätzungskampagne für das Bottroper Handwerk. In dieser werden lokale Betriebe beispielhaft für ihre jeweilige Branche und Berufsfelder Digitalisierung und Innovationskraft im Handwerk sichtbar machen. Ziel der Kampagne ist es, die Attraktivität des Handwerks als Arbeitgeber zu fördern und dem vorhandenen Fachkräftemangel entgegenzuwirken.