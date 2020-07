Bottrop. Ab Juli verschönern nun farbenfrohe Elemente in der Form von Blumen, Vögeln, Herzen, Libellen und Sonnenschirmen die Fußgängerzonen in der Bottroper Innenstadt. Die Idee hat die städtische Wirtschaftsförderung gemeinsam mit dem österreichischen Unternehmen "Blachere Illumination GmbH" entwickelt und realisiert. Die Bottroper City ist damit ein Pilot für andere deutsche Städte.

„Wir können mit Stolz sagen, dass wir bisher die einzige Stadt in ganz Deutschland sind, die sich schnell und unbürokratisch für das zweimonatige Projekt entschieden hat“, freut sich Citymanagerin Ute Schimmang, die das Projekt koordiniert. Das Projekt läuft bis Ende August. Die Wirtschaftsförderung hofft, dass durch die neue Gestaltung der Geschäftsstraßen viele Neugierige in die Innenstadt kommen und nebenbei die Geschäfte für einen Einkaufsbummel nutzen werden. „Unsere Händlerinnen und Händler sowie Gastronomen haben durch die sechswöchigen Schließungen in der Corona-Krise starke Umsatzeinbußen in Kauf nehmen müssen. Nach einem sehr langsamen Start sind nun endlich wieder mehr Kundinnen und Kunden unterwegs, aber längst nicht so viele wie vor der Corona-Zeit. Mit der bunten Dekoration wollen wir ein bisschen Sommerstimmung und Optimismus verbreiten“, sagt Abteilungsleiterin Dorothee Lauter.

Die Wirtschaftsförderer informieren seit Beginn der Corona-Krise regelmäßig per E-Mail und Telefon über die aktuellen Corona-Vorschriften, versorgen die Geschäftsleute mit hilfreichem Material wie Vorlagen für Aushänge und stehen als Ansprechpartnerinnen und -partner zur Verfügung. Alle aktuellen Informationen sind im Internet unter "https://www.bottrop.de/coronavirus/wirtschaft-und-unternehmen/index.php" zu finden.