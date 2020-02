Sturm Sabine hielt die Feuerwehren im Kreis Recklinghausen bis in die Morgenstunden auf Trab. Die Helfer rückten zu etwa 170 Einsätzen aus – hauptsächlich wegen abgebrochener Äste, umgestürzter Bäume oder losen Fassaden- und Dachteilen. Die Schulen in Castrop-Rauxel bleiben am Montag geschlossen.

Eine Bilanz, die nicht, wie zunächst befürchtet, an die vergangener Stürme wie Kyrill, Ela oder Friederike anknüpfen kann. Derzeit laufen noch mehrere Einsätze. Die Leitstelle rechnet damit, dass vermehrt Meldungen kommen werden, wenn es hell wird.

Geperrte Straße noch nicht wieder freigegeben

Die Straßen, die die Kreisverwaltung vorsorglich gesperrt hatte, sind noch nicht wieder freigegeben. Die Mitarbeiter des Bauhofs fahren sie nun nach und nach ab und entscheiden dann, wie es weitergeht.

Schulen und städtische Kitas in Castrop-Rauxel bleiben geschlossen

Die Stadt Castrop-Rauxel folgte der Empfehlung der zuständigen Bezirksregierung Münster hinsichtlich der zu erwartenden starken Sturm- und Orkanböen am Montag, 10. Februar, und hat gemeinsam mit allen Grundschulen der Stadt beschlossen, dass am Montag kein Unterricht stattfinden wird.

Auch die meisten weiterführenden Schulen in Castrop-Rauxel haben die Rückmeldung gegeben, dieser Empfehlung zu folgen bzw. hatten schon im Vorfeld so entschieden.Ebenso schließen sich die städtischen Kindergärten der Empfehlung an, die Kinder am Montag zu Hause zu behalten.

Die Stadtverwaltung Castrop-Rauxel hatte im Tagesverlauf des Sonntags, 9. Februar, bereits alle Sportplätze und Hallen gesperrt.