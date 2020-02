Es ist wieder soweit! Der Förderverein des ambulanten Hospizdienstes Castrop-Rauxel veranstaltet wieder seinen traditionellen Bücherbasar.

Nach dem großen Erfolg in den letzten Jahren werden auch in diesem Jahr wieder Bücher, Hörbücher, Kinderbücher, Comics und CDs gesammelt. Über den alljährlichen Bücherbasar können die gesammelten Werken neue Besitzer finden.

Der Erlös ist für die Arbeit des ambulanten Hospizdienstes Castrop-Rauxel

bestimmt.

Für die qualifizierte Ausbildung von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen und die Koordination des Dienstes freuen wir uns immer wieder über finanzielle Unterstützung.

Besuchen sie unseren Bücherbasar und helfen so mit, unser Spendenkonto ein wenig aufzubessern!

Außerdem sind wir auch immer offen für neue Mitglieder – im Förderverein, aber auch und besonders als ehrenamtliche Begleiter im ambulanten Hospizdienst. Wenden Sie sich gerne an die Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes Frau Nina Vogel (02305 / 92355-30).

Ab sofort können Bücherspenden an folgenden Orten abgeben:

 Caritasverband, Lambertusplatz 16, Tel. 92355-32

 Ickerner Markt-Apotheke, Ickerner Str. 54, Tel. 73628

Am 14. / 15. 03. 2019 sind alle herzlich zum Stöbern und Kaufen eingeladen.

Pfarrheim St. Lambertus Castrop-Rauxel Altstadt,

Lambertusplatz 17

Öffnungszeiten: 10.00 – 14.30 Uhr

Also, jetzt schon den Termin vormerken und an die Bücherspende denken.

Herzlichen Dank im Voraus sagt der Förderverein Ambulanter Hospizdienst.