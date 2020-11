Vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemielage wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt in der Castroper Altstadt geben. Dazu haben sich Stadt und EUV Stadtbetrieb in Absprache mit den Kooperationspartnern der vergangenen Jahre entschlossen.

Sie begegnen damit der erhöhten Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zwischen den Weihnachtsmarktständen. „Wir setzen mit dieser bedauerlichen Absage ein Zeichen für ein verantwortungsvolles Handeln im Sinne der Coronamaßnahmen, denn wir alle möchten doch Weihnachten zumindest mit der Familie feiern können“, begründet Bürgermeister Rajko Kravanja die Entscheidung. „In der aktuellen Situation wäre ein Weihnachtsmarkt nicht zu verantworten, selbst wenn der Lockdown Light bis dahin aufgehoben werden sollte.“

Weihnachtliche Beleuchtung un Dekorationen

Um dennoch bei einem Einkaufsbummel in der Fußgängerzone eine besondere Stimmung zu verbreiten, ist es geplant, dass wenigstens weihnachtliche Beleuchtungen und Dekorationen die Altstadt schmücken. Zum Beispiel ist es Casconcept e.V., der Standortgemeinschaft in der Castroper Altstadt, auch in diesem Jahr wieder gelungen, den grünen Laserstrahl, der Hammerkopfturm und Erinturm miteinander verbindet, installieren zu lassen. Dank des Sponsorings der Sparkasse Vest Recklinghausen und der Gelsenwasser AG wird der Laserstrahl in der Vorweihnachtszeit allabendlich über der Altstadt leuchten.