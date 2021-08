Zwei der besten A Cappella Acts Deutschlands an einem Abend gibt es am 7. September, Open Air, im Rahmen der Sommerkultur Dinslaken im Burgtheater Dinslaken.

In „normalen Zeiten“ wäre es schwer gewesen, diese beiden Top-Acts der A-Cappella-Szene gemeinsam auf eine Bühne zu bekommen, denn sie sind dann einfach zu oft ausgebucht. Ungewöhnliche Zeiten führen eben manchmal auch zu etwas Unmöglichem und Schönem – und so es ist uns gelungen, MAYBEBOP und ONAIR gemeinsam in Dinslaken auf einer Bühne zu präsentieren, der allein der menschlichen Stimme gehört. Beide Bands gehören zum Besten, was Deutschland in Sachen „A-Cappella“ zu bieten hat.

Vier Typen. Vier Mikrofone. Deutsche Texte. Bestes Entertainment. Das ist "MAYBEBOP". Ihrer entwaffnend ungekünstelten Art und ihrer Spielfreude kann keiner widerstehen. Ihre doppelbödigen Songs gehen ins Ohr gehen, beziehen Position beziehen und treffen den Nerv der Zeit. Stilistisch kennen sie keinerlei Limitierungen. Es gibt kein Drehbuch, jeder Abend ist unverbraucht und einzigartig, jede Konzertminute feiert den Moment.

"ONAIR" sind Deutschland A-Cappella Popgötter. Mit internationalen Preisen überhäuft, gewannen sie zuletzt im Mai 2019 unter 195 Gruppen aus 26 Ländern den "A Cappella GRAND PRIX" in Moskau und sangen sich 2020 als erste A Cappella Band überhaupt bis in die Sing-offs des TV Erfolgsformat „The Voice of Germany“! Ihr aktuelles Tourprogramm „VOCAL LEGENDS“ ist eine A-Cappella Show im Sound und Gewand eines Popkonzerts, eine Hommage an Musik-Legenden wie Pink Floyd, Led Zeppelin, Prince, Michael Jackson, Depeche Mode, Queen, Whitney Houston, Linkin Park u.a.m.

„STIMMENFEUER – Die heiße Vokalnacht“: Besucher dürfen sich auf auf ein zweistündiges Feuerwerk der Stimmen mit einem Licht- und Sounddesign freuen, das von den Stühlen reißen wird.

Tickets gibt es an den bekannten VVK Stellen und unter www.reservix.de.