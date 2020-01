Am Sonntag, 26. Januar, um 17 Uhr stehen Schüler der Freien Waldorfschule Dinslaken, Eppinkstraße 173, auf der Bühne, um Chorgesang, Theater und Jazz-Musik zu präsentieren.

Die Jazzconnection unter der Leitung von Ralf Bazzanella hat sich bereits über die Grenzen von Dinslaken hinaus einen Namen gemacht. Der Oberstufenchor unter der Leitung von Rainer Stemmermann wird mehrere Pop-Stücke darbieten und dabei auf den an der Schule beheimateten Chor „Wie Im Himmel“ treffen, deren Programm „auf sympathische Weise unberechenbar“ ist. Ebenso unberechenbar werden die Vorschläge aus dem Publikum sein, die den Darstellern als Ausgangspunkt für ihre improvisierten Theaterszenen dienen. Bereits drei Mal hat „Jazz & Snack“ in den vergangenen Jahren viele Besucher begeistert. In angenehmer Atmosphäre können die Gäste das Bühnenprogramm bei Getränken und leckeren kleinen Speisen genießen und einen entspannten und abwechslungsreichen Sonntagnachmittag verbringen.

Die Veranstaltung findet zugunsten des Projekts „Vom Leben lernen“ statt. Dies bedeutet, dass kein Eintritt erhoben, aber um eine Spende gebeten wird. Die diesjährige neunte Klasse wird im Rahmen des VLL-Projekts im Frühsommer vier Wochen lang an einem Bauprojekt in Moldawien mitwirken.