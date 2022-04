Bürgermeisterin Michaela Eislöffel hat sich kürzlich bei ehrenamtlichen Unterstützer*innen der Dinslakener Ukraine-Hilfe bedankt. Rund 80 Menschen waren der Einladung der Bürgermeisterin zu einem Dankeschön-Kaffee-Nachmittag im Ratssaal gefolgt.

„Es ist sehr gut, dass wir uns gegenseitig unterstützen und die vom Krieg vertriebenen Menschen hier willkommen heißen“, sagte Bürgermeisterin Eislöffel beim Empfang der Gäste. „Insgesamt sind in Dinslaken bisher fast 400 Kriegsvertriebene aus der Ukraine aufgenommen worden, teils in privaten Unterkünften, teils in den städtischen Unterkünften am Hardtfeld und in der Fliehburg. 100 weitere sind uns jetzt im Rahmen der Zuweisungen angekündigt worden. Ich danke allen ehrenamtlichen Unterstützer*innen. Ihre Angebote sind ganz wichtig und eine wertvolle Ergänzung zur Arbeit unserer Wohlfahrtsverbände und der Stadtverwaltung“, so Eislöffel.

Unter anderem haben im Rahmen der Dinslakener Ukraine-Hilfe Übersetzer*innen, Frisör*innen und ein Tierarzt ihre kostenlose Hilfe angeboten. Viele Menschen haben darüber hinaus angeboten, Freizeit mit Kriegsvertriebenen zu verbringen, etwa durch gemeinsames Spazierengehen. Auch über 120 Wohnraumangebote sind bisher eingegangen.

Für weitere Informationen zur Dinslakener Ukraine-Hilfe verweist die Stadt auf die Seite www.dinslaken.de/ukraine. Dort werden sowohl auf Deutsch als auch auf Ukrainisch zentrale Fragen beantwortet. Für weitere Auskünfte steht das Team der Dinslakener Stadtverwaltung telefonisch unter 02064 66-885 sowie per E-Mail an ukraine-hilfe@dinslaken.de zur Verfügung.