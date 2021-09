Die Online-Beantragung von Briefwahlunterlagen zur Bundestagswahl ist nur noch bis Mittwoch, 22. September, 18 Uhr möglich. Danach funktioniert die Beantragung über den QR-Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung nicht mehr.

Aber am Donnerstag, 23. September, und am Freitag, 24. September, können Briefwahlunterlagen noch direkt im Rathaus beantragt werden, wie die Stadt Dinslaken mitteilt. Möglich ist dies jeweils zwischen 9 und 18 Uhr im Saal Agen im Erdgeschoss. Der Eingang zum Saal Agen befindet sich an der Außenseite des Rathauses im Stadtpark.

Über 20.000 Dinslakener Wahlberechtigte haben bis jetzt einen Antrag auf Briefwahl gestellt. Würden alle von ihnen die Briefwahlunterlagen ordnungsgemäß zurücksenden, läge der Briefwahlanteil derzeit damit bereits bei über 38 Prozent. Vor vier Jahren lag er bis zum Wahlabend bei rund 20 Prozent. Infos zur Wahl gibt es auch auf der städtischen Homepage www.dinslaken.de.