Mit 12 Teilnehmern starteten die Wettkampfmannschaften des Schwimm-Club Dinslaken bei den Bezirks- und Bezirksjahrgangsmeisterschaften des Bezirk Ruhrgebiet im Duisburger Schwimmstadion. Am Ende standen sieben Podiums-Platzierungen bei den SCDlern zu Buche.

Jonas Wennemann (JG 2006) sicherte sich den Bezirks-Jahrgangsmeisterstitel über 200m Rücken, außerdem belegte er den Silber-Rang über 100m Rücken.

Weitere zweite Plätze sicherten sich Katharina Brinker (JG 2006) über 200m Rücken und Maximilan Karsten (JG2007) über 100m Schmetterling in den Jahrgangswertungen und Florian Schenzer (JG1996) über 50m Brust und 100m Freistil in der offenen Wertung.

Bronze erschwamm sich Jannes Abele (JG2009) über 200m Schmetterling.