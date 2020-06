Die Pressemitteilung in Wortlaut:

Kai Wellmann wird mit sofortiger Wirkung den VfB Lohberg beim Neuaufbau der "Knappen"-Reserve unterstützen. Am heutigen Freitag, den 19. Juni, konnten sich der Vorstand des VfB Lohberg und Kai Wellmann auf eine Zusammenarbeit einigen.

Zur kommenden neue Saison 2020/2021, wann auch die immer beginnt, möchte der VfB Lohberg eine neue zweite Mannschaft für den Spielbetrieb in der Kreisliga C melden.

Kai Wellmann ist kein Unbekannter in der Dorotheen-Kampfbahn. Er war in der Saison 2006/2007 unter Cheftrainer Klaus Schnurbusch in der Bezirksliga Co-Trainer. Der ehemaliger Abwehrspieler beim MSV Duisburg kickte zudem in den 90er Jahren für den schwarz-gelben Dinslakener Traditionsverein.

Der 50-jährige trainierte zuletzt den A-Ligisten Eintracht Walsum. Davor trainierte er den TV Jahn Hiesfeld II und Wacker Dinslaken.

Am kommenden Donnerstag, den 25. Juni, um 19:00 Uhr, findet in der Dorotheen-Kampfbahn an der Industriestraße die erste Einheit unter Kai Wellmann statt.

Es werden noch weitere potenzielle Neuzugänge für die neugeründete "Knappen"-Reservemannschaft gesucht. Wer Interesse hat, soll bitte am kommenden Donnerstag, den 25. Juni, erscheinen oder gerne Kontaktaufnahme per Mail vfblohberg@yahoo.com .

VfB Lohberg II soll neugegründet werden