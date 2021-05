Wer gerne Tischtennis spielt oder dies gerne einmal ausprobieren möchte, der darf sich freuen: Am Sonntag, 30. Mai, sind die Kleinsten beim Ortsentscheid der mini-Meisterschaften unter der Regie des gemeinwohlorientierten Sportvereins MTV Rheinwacht Dinslaken einen Tag lang die Größten im Theodor-Heuss-Gymnasium an der Voerder Straße 30.

Bei den mini-Meisterschaften geht es um den Spaß am Spiel. Mitmachen dürfen alle sport- und tischtennisbegeisterten Kinder im Alter bis zwölf Jahren.

Auch wer bislang noch nie in seinem jungen Leben einen Schläger in der Hand hatte, aber gerne einmal erste Erfahrungen mit dem schnellsten Ballsport der Welt sammeln möchte, ist zum Mitmachen eingeladen. Schläger werden bei Bedarf gestellt. Vorab kann gerne schon ins Training reingeschaut werden. Dieses findet zurzeit unter strengen Hygieneauflagen an der frischen Luft auf dem Schulhof des Theodor-Heuss-Gymnasiums zu flexiblen Zeiten in geschützten Fünfer-Gruppen statt, natürlich immer unter Betreuung eines DOSB C-Lizenz Trainers.

Eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich per E-Mail an pcr02@t-online.de oder unter Mob. 0171/1765385.