Begeistert, beseelt und angefüllt mit Bachs Musik kehrten kürzlich die Mitglieder des Dinslakener Bach-Chores vom Bachfestival „BACH - We Are Family“ zurück.



Nach vier Tagen beim Bachfestival in Leipzig, mit einem Programm, das alle Facetten seines Schaffens, aber auch Werke seiner Familie und anderer zeitgenössischer Musiker zeigte, kehrte der Chor mit großartigen Eindrücken und voller Tatendrang zurück.

Neben dem eigenen Auftritt im Gottesdienst in der Michaelis Kirche mit ausgewählten Kirchenstücken und dem Schlusschor der h-moll-Messe von J.S.Bach, „Dona nobis pacem“, gehörte der Besuch von Konzerten hochrangiger internationaler Chöre und Orchester zum grandiosen Pflichtprogramm. Dazu gehörten unter anderem das „Amsterdamer Baroque Orchester und Chor“ in der Nikolaikirche unter Ton Koopman und das „Les Talens Lyriques Orchester Paris“ mit dem Vocalconsort Berlin unter der Leitung von Christophe Rousset in der Thomaskirche.

Besonderes Ereignis

Der abendliche Besuch des Marktplatzes mit dem bunten Sonderprogramm „BachStage“ brachte die Mitglieder des Chores auch konditionell an ihre Grenzen. Ob bei „Flying Bach“ die Breakdance Weltmeister unter Cembaloklängen über die Bühne fegten, bei „Bach goes Rock’n‘ Roll“ mit den Firebirds der Marktplatz bebte oder zum absoluten Höhepunkt die Johannes-Passion à trois mit dem genialen Ausnahmesänger und Tenor Benedikt Kristjànsson dargeboten wurde, wobei hunderte Sänger - so auch wir - begeistert in die Choräle einstimmten, stets war es ein ganz besonderes Ereignis, in diese großartige Musikwelt eingebunden zu sein.

Chor-T-Shirts für alle

Die Veranstalter hatten nicht nur gutes Wetter bestellt, sondern allen Mitwirkenden Chor-T-Shirts mit dem Motto des Festivals geschenkt. Dadurch gab es während der gesamten Tage an jeder Ecke ein lebhaftes Miteinander und zwanglosen Austausch der Chöre.