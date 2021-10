Der Bürgerschützenverein Barmingholten veranstaltete ein Wiedervereinigungspokalschießen. Sieger wurde Stephan Sträter.

Das Wiedervereinigungspokalschießen des BSV Barmingholten gewann in diesem Jahr Stephan Sträter mit 183 geschossenen Ringen in der Disziplin Kleinkaliber und erhielt dafür den vom ehemaligen Bürgermeister Dr. Michael Heidinger gestifteten Pokal. Den zweiten Platz sicherte sich Alexander Schiller (183 Ringe), gefolgt von dem Drittplatzierten Benjamin Ossowski (182 Ringe). An dieser gelungenen Veranstaltung nahmen zehn Schützen teil.