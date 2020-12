In den vergangenen Wochen und Monaten haben sich die evangelischen Gemeinden Dorsten, Holsterhausen und Hervest-Wulfen intensiv darauf vorbereitet, das Weihnachtsfest in und vor unseren Kirchen in sicherer Weise zu feiern. Die weiter steigenden Infektionszahlen und die dringende Empfehlung von Präses Annette Kurschus haben die Gemeinden veranlasst, die Situation neu zu bewerten.

Präses Kurschus sagt: „Wir gefährden Menschen, wenn wir sie zu unseren Gottesdiensten einladen. Das leitet mich. Diese Gefährdung zu vermeiden, das ist kein Gegensatz zu unserer christlichen Aufgabe, sondern deren Konkretion in diesem Jahr.“

So möchten auch die Gemeinden aus Rücksicht Abstand halten und Menschenversammlungen vermeiden. Deswegen werden ab sofort bis zum 10.1.2021 alle Gottesdienste sowohl in als auch vor den Kirchen abgesagt.

"Dieser Schritt fällt uns schwer. Wir haben uns mit vielen Menschen auf die Gottesdienste gefreut. Wir halten das aber in diesem Jahr für die bessere Möglichkeit.

Weihnachtliche Andachten und Gottesdienste aus den Kirchen sowie Telefonnummern für seelsorgerliche Begleitung und Gespräche auf

Quelle: Pfarrer Karl Erich-Lutterbeck, Pfarrer Andreas Deppermann, Pfarrer Michael Laage