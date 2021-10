Der Termin für das erste Stadtfest in diesem Jahr wird kurzfristig anberaumt, doch er steht fest: Das Herbst- & Heimatfest 2021 findet vom 8. bis 10. Oktober 2021 in Dorsten statt.

Den Veranstaltern Luca Schlotmann, Hans Schuster und der DIA (Dorstener Interessengemeinschaft) lag es am Herzen, die Dorstener nach langer Corona-Pause wieder zusammenzubringen und ein Fest zu kreieren, welches wieder für schöne Begegnungen sorgt – wenn auch etwas anders als in den letzten Jahren. In diesem Jahr steht das Herbstfest nämlich unter dem Motto „Light Edition“. Das heißt, es wird keine klassische Tanzveranstaltung in dem Sinne geben, sondern ein gemütliches Beisammensein mit coolen Sounds.

"Wir freuen uns sehr, dass die Marktplatzgastronomen den Marktplatz beleben werden", so die Veranstalter. Dort findet eine musikalische Untermalung im Sinne einer Open Stage statt. An allen drei Veranstaltungstagen gibt es ein buntes Markttreiben in der kompletten Innenstadt. Es wird einen Holland-Markt geben, Stände mit leckeren Crêpes, Belgischen Quarkbällchen-Churros, Jahrmarkt Süßwaren, eine Donut Station, Flammkuchen und vieles mehr. Für den Kinderspaß sorgt Dr. Schlotmann mit einer Kids Corner am Platz der Deutschen Einheit.

Ein Highlight des Herbstfestes ist der erste Feierabendmarkt in 2021. Auch hier steht das Beisammensein im Vordergrund, untermalt von coolen Stadtstrandsounds. Freut euch auf Stände von Dorstener Unternehmen wie Ruth Bellendorf, Angelos Taverna, O‘Pazzo, Luxusspot, Bäckerei Schult, Honsel, Schlotmann, McDamascus, Flora X Fiesta und vieles mehr.

Am Sonntag, 10. Oktober, öffnen alle Dorstener Läden ihre Türen für eine Sonntags-Shoppingtour beim Herbstfest. Bürgermeister Tobias Stockhoff lies in Gesprächen verlauten, dass er sich bei den Veranstaltern für ihr Engagement bedankt und die Spontanität, das Herbstfest in kürzester Zeit auf die Beine zu stellen.

Das Herbstfest findet unter der 3G-Regelung (Geimpft, Genesen, Getestet) statt. Das heißt, es wird stichprobenartig in der Innenstadt kontrolliert.

