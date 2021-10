Den Beginn der Reihe „Stadtklänge 2021 – Musik an (un)gewöhnlichen Orten“ macht an diesem Freitag, 22. Oktober 2021, ab 19 Uhr in der Franziskaner-Kirche das Vox Art Vocal Trio. Die drei exzellenten Stimmen präsentieren kleine kunstvolle Perlen aus Jazz, Pop, Gospel und Klassik. Das Vox Art Vocal Trio ist bereits zum dritten Mal im Rahmen der Stadtklänge in Dorsten zu Gast und wird Sie in ihren Bann ziehen.

Ein Wiedersehen mit dem Duo Coretto erleben Sie am Sonntag, 31. Oktober 2021, um 11 Uhr im Central Kino Dorsten. Das Motto: „Cinema Paradiso – die fabelhafte Welt der Filmmusik“. Lassen Sie sich entführen an berühmte Orte der Filmgeschichte! Besuchen Sie ein nostalgisches Kino auf Sizilien, machen Sie eine Dampferfahrt auf dem Nil, fliegen Sie auf einem Teppich über Agrabah und trinken Sie ein Butterbier zur Stärkung in Hogsmeade. Das Duo Corretto präsentiert Filmklassiker im neuen Gewand.

Am Freitag, 12. November 2021 können Sie ab 19.30 Uhr in der Johanneskirche mit In Croce -und dem Ensemble Julius Schepansky (Akkordeon) und Johann Casper Wedell (Violon-cello) – bekannte Komponisten neu entdecken. Ein Ensemble der 65. Bundesauswahl Konzerte junger Künstler. Schmerz, Angst, Verzweiflung und Einsamkeit sind zentrale Themen für Sofia Gubaidulina und Oliver Messiaen. Glaube, Sehnsucht und Hoffnung – wie sie in diesem Fall Bach und Schubert geben – sind notwendig zur Erlösung aus der Misere. Das Konzert beschäftigt sich mit existentiellen Themen. Gegensätze, die ferner nicht sein könnten, finden ihre Abhängigkeiten und gleichen sich so einander aus. Dies wird durch das Kreuz verdeutlicht, welches alle Werke – nicht nur in religiöser Sicht, sondern in unterschiedlicher Bedeutung – miteinander verbindet.

Für alle drei Veranstaltungen sind noch Karten erhältlich. Karten können bei der Stadtagentur/Stadtinfo Dorsten an der Recklinghäuser Straße 20, telefonisch unter der Rufnummer 02362 663066 oder per E-Mail an stadtinfo@dorsten.de zum Preis von 15 Euro erworben werden.

Hinweis: Ein Nachweis entsprechend der 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) ist am jeweiligen Veranstaltungsabend zu erbringen.

