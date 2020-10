Unter dem Motto „Natur und Kultur begegnen einander“ wurde in den Herbstferien das neue Projekt des Kulturvereins Reken in Zusammenarbeit mit der Biologischen Station Kreis Recklinghausen gestartet.

Auf einer rund fünf Kilometer langen Strecke soll ein Pinocchio-Märchenpfad entstehen. Georg Tenger, Leiter der Biologischen Station und die engagierte Pädagogin und Autorin Frau Erika Reichert bringen dieses Projekt für Kinder, Lehrer und Eltern auf den Weg.

Der Märchenpfad führt in einem „Zick-Zack-Kurs“ von der Biologischen Station in Dorsten-Lembeck, Im Höltken 11, bis zum Posten 20 direkt neben der Bahnlinie am Mühlenweg in Klein-Reken. Auf der Strecke sollen zwölf Stationen entstehen, die Motive aus der Geschichte des italienischen Autors Cario Collodi zeigen.

Zu den einzelnen Themen werden 14 Künstlerinnen und Künstler Bilder malen. Auf der Rückseite der Bildtafeln stehen Textpassagen aus dem Märchen in vier Sprachen, deutsch, italienisch, niederländisch und englisch. Zusätzliche Installationen aus Naturmaterialien versetzen die Besucher in die Märchenwelt der weltberühmten Holzpuppe.

Ein Wildblumenbeet könnte an den Besuch Pinocchios auf der Insel der fleißigen Bienen erinnern. Aber auch Kräuterbeet und Weinrebe sind Elemente aus der Geschichte.

"Wir freuen uns, dass in dieser düsteren Zeit ein außerschulischer Lernort entsteht, an dem die Kinder sinnliche Erfahrungen sammeln können und dabei kulturelle Begegnungen erleben, die auf vielen Ebenen sehr bereichernd sein können", so Rita Schmäing, Schulleiterin der Don-Bosco-Schule Lembeck.