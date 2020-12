Frost und Reif verzauberten Felder und Wiesen in Dorsten

Dorsten. Am heutigen Donnerstag nach Sonnenaufgang präsentierte sich in Dorsten ein frostiger Wintermorgen. Der Sonnenschein sorgte für ein schönes Schauspiel. Die mit weißem Reif übersäte Landschaft erstrahlt im Sonnenschein und passend dazu zeigte sich ein blauer Himmel. Trotz der frostigen Temperaturen ein recht ansehnliches Bild und für alle, die sich ins Freie trauten, ein tolles Schauspiel. Die Fotos von Guido Bludau zeigen Felder und Wiesen am Rande von Wulfen mit Blick auf das Neubaugebiet Bückelsberg Ost.