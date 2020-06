Erörterungstermin für Gastransportleitung Heiden – Dorsten „HeiDo“

Münster/Heiden/Borken/Dorsten. Die Bezirksregierung Münster hat im Planfeststellungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb der geplanten Gastransportleitung Heiden – Dorsten „HeiDo“ und der Gasdruckregel- und Messanlage (GDRM-Anlage) Heiden-Borken Stationen Marbeck und Dorsten den Erörterungstermin festgesetzt. Der Termin findet am 17. bis 20. August 2020 in der Westmünsterlandhalle in Heiden statt.

Im Rahmen des Erörterungstermins werden im Planfeststellungsverfahren vor der Entscheidung über die beantragte Zulassung des Vorhabens alle entscheidungserheblichen Abwägungskriterien und Einwendungen aktuell und ergebnisoffen geprüft und die Beteiligten erneut angehört.Zu Beginn jedes Tages erfolgt eine allgemeine Information über das Planfeststellungsverfahren und den Erörterungstermin. Im Anschluss wird die Planung von der Vorhabenträgerin, der Open Grid Europe GmbH, vorgestellt.

Am 17. August 2020 werden ab 09.30 Uhr zunächst die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange behandelt, nachmittags dann ab 14 Uhr die Stellungnahmen der anerkannten Umweltvereinigungen. Am 18. Und 19. August 2020 werden ab 9 Uhr die privaten Einwendungen erörtert. Am 20. August 2020 werden ab 9 Uhr die Einwendungen nach Themenschwerpunkten erörtert. Im Mittelpunkt stehen die Umweltverträglichkeit des Projekts und die Rechte und Belange betroffener Bürgerinnen und Bürger.

Der Termin ist nicht öffentlich. Teilnahmeberechtigt sind die Träger öffentlicher Belange, Betroffene und Beteiligte, die zum Verfahren Stellung genommen haben. Medienvertreter können zum Termin zugelassen werden, wenn keiner der Anwesenden Einwände hat.

Zur zusätzlichen Information sind die detaillierte Tagesordnung und ein Informationsblatt zum Erörterungstermin ab dem 06.07.2020 im Internet unter www.brms.nrw.de/go/verfahren → Energieversorgung/Planfeststellung Energieleitungen einzusehen und abrufbar.