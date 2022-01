Seit Montag haben die Erdarbeiten gegenüber vom Wertstoffhof in Dorsten (An der Wienbecke) begonnen. Hier entsteht ein Ersatzparkplatz fürs Paul-Spiegel-Berufskolleg.

Das Paul-Spiegel-Berufskolleg ist in die Jahre gekommen und soll in einer Zeit von zwei Jahren saniert werden. Auf dem Parkplatz zwischen dem Berufskolleg und dem Fitnessstudio (direkt am Kreisverkehr) werden Container gestellt, die dann zu Schulungsräumen werden.

Der neu geschaffene Ersatzparkplatz gegenüber vom Wertstoffhof in Dorsten liegt somit in unmittelbarer Nähe und kann fußläufig gut erreicht werden.

