SPD Ortsverein Hervest wählt neuen Vorstand und ehrt treue Mitglieder

Dorsten. Beim Ortsverein der Hervester SPD fand fand jetzt die diesjährige Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen und Ehrungen statt. Die Vorstandswahlen wurden mit folgenden Ergebnissen durchgeführt: Die Kommission stellte 19 wahlberechtigte Mitglieder fest.

Zur Vorsitzenden wurde einstimmig Marina Talaga gewählt. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde einstimmig Werner Duismann gewählt. Zum Kassierer wurde einstimmig Norbert Talaga gewählt. Zum Schriftführer wurde einstimmig Dieter Klein gewählt. Als Beisitzer wurden einstimmig Gisela Gollan, Kurt-Werner Gollan, Dirk Groß und Detlef Liedtke gewählt. Als Revisoren wurden per Akklamation einstimmig Bernhard Höckensfeld und Gerhard Döbler gewählt. Ferner fanden Ehrungen und Danksagungen statt: Die neue Vorsitzende bedankte sich für die geleistete Arbeit des vorherigen Vorstandes. Insbesondere dem scheidenden Vorsitzenden Werner Duismann für seine langjährige Arbeit und überreichte ihm als Dank einige Präsente. Die Jubilare Inge Plinta (73 Jahre), Heike Unkel ( 25 Jahre), Carsten Entinger (25 Jahre) und Dieter Klein (25 Jahre) wurden vom Vorsitzenden, der Stadtverbandsvorsitzenden und dem Bundestagsabgeordneten mit entsprechenden Präsenten beglückwünscht und geehrt.

In ihrem Schlusswort betonte die neue Vorsitzende die Arbeit im Ortsverein in gewohnter Weise fortzuführen und im Rat, dem Stadtverband wie in der Öffentlichkeit den Ortsverein würdig zu vertreten. Der Termin für die nächste Sitzung des Ortsvereins ist der 07.09.2021 im Cafe de Lux um 19.00.