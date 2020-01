Im DHL Paketzentrum an der Lünsingskuhle in Dorsten haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im letzten Jahr rund 90 Millionen Pakete bearbeitet.

Verkehrsstärkster Tag des Weihnachtsgeschäfts in Dorsten war der 18. Dezember. Alleine an diesem Tag durchliefen das DHL Paketzentrum 470.000 Sendungen. Zum Vergleich: In den vergangenen fünf Jahren wurden in Dorsten mehr als 401 Millionen Pakete bearbeitet. Außerdem sieht die Deutsche Post ein starkes Wachstum bei den größerformatigen Briefsendungen wie Warenpost, Maxibriefe und Bücher-/Warensendungen Diese Sendungen gewinnen kontinuierlich an Bedeutung, da immer mehr Menschen Geschenke online einkaufen.

Quelle: Deutsche Post DHL Group