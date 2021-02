Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse konnten am Mittwoch, 10.02.2021 im Bereich Lembeck-Land die Papiertonnen nicht geleert werden. Der Entsorgungsbetrieb Stadt Dorsten möchte nun daran erinnern, dass die betroffenen Behälter am 17.02.2021 nachgeleert werden. Ausnahmsweise werden dann Papiertonnen und Restmülltonnen am selben Tag geleert.

Betroffen sind folgende Straßen:

Am Hevixberg 3-99, Am Stemmerberg 1, Auf den Höfen 8-19, Bakeler Weg 11-31, Besenkamp 2-12, Böckenkamp 11-59, Brinker Str. 39-89, Brosthausener Weg 1-6, Bussmannsweg 20-20A, Forstweg 12, Große-Vorholts-Weg 61-91, Haaneweg 9-152, Heesternweg 5-99, Heide 7-70a, Heidener Str. 50-80, Heuberg 23-35, Hohe Mark 20-39, Im Elwen 9, Im Feld 21-75A, Im Höltken 13, Im Schöning 19-83, Im Zitter 3-20, In der Brake 1-11, Kaisersweg 105-372, Kippheide 66-75, Lippramsdorfer Str. 71-550, Mergelkuhle 36-38B, Michaelisweg 8-25, Midlicher Bach 3-210, Moorbecke 9-27, Napoleonsweg 50-55, Rekener Str. 48-105, Speckinger Weg 51-151, Sprockkamp 1-5, Stegge 20-92, Strock 2-50, Torfvenn 31-60, Wellenheide 9-13, Wessendorfer Weg 1-62, Wiesental 1-49 und Wittenberg 10-112.

In den genannten Straßen werden ausnahmsweise auch Kartons mitgenommen, die neben die Papiertonne gestellt werden. Das Volumen dieser Beigaben darf das Volumen der Papiertonne nicht überschreiten.

Quelle: Stadt Dorsten