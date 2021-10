In der Marler Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) starten in diesem Jahr drei Azubis zum Pflegefachmann zur Pflegefachfrau, zehn FSJ-ler:innen und vier Erziehende im Anerkennungsjahr. Die Pflegedirektion begrüßte die „Nachwuchsriege“ zu einem ersten Treffen.

Neben allgemeinen Infos zur Klinik gab es hier die Gelegenheit für ein kurzes Kennenlernen, einen Austausch darüber, was die jungen Mitarbeitenden sich von ihrem Arbeitsalltag in der Klinik erhoffen, sowie Erfahrungsberichte von Kolleginnen und Kollegen, die ihre Ausbildung oder ihr Anerkennungsjahr bereits begonnen haben. Im Rahmen eines speziellen Einführungstages informierten Bereichsleiter Frank Lehmschlöter und Personalentwicklerin Julia Oboth die Teilnehmenden noch einmal detaillierter zu Themen rund um das Arbeiten in der LWL-Klinik Marl-Sinsen.

Quelle: LWL