Am Dienstag, 3. März, findet um 20.00 Uhr an der Maria-Montessori-Schule Dorsten (Private Grundschule, Kleiner Ring 2 in Wulfen) ein Informationsabend statt, an dem verschiedene Montessori-Materialien vorgestellt werden.

Maria Montessori orientierte sich bei ihrem Konzept und der Erarbeitung der Lernmaterialien an den Lernbedürfnissen der Kinder.

Der handelnde Umgang mit den von ihr speziell entwickelten Materialien für die verschiedenen Lernbereiche ermöglicht innerhalb einer vertrauensvollen Umgebung die Entwicklung zur Selbstständigkeit und die Möglichkeit zur individuellen Entfaltung jedes einzelnen Kindes.

Jedes Kind trägt nach M. Montessori einen inneren Bauplan in sich, der genauso wie das Kind und seine Entwicklungsmöglichkeiten einzigartig ist.

Die verschiedenen Materialien für den Deutsch- und Mathematikunterricht sollen die Möglichkeit bieten, der individuellen Entwicklung eines jeden Kindes gerecht zu werden.

Wer die Arbeit mit den Montessori-Materialien kennenlernen möchte, ist eingeladen. Anmeldung unter grundschule@montessori-dorsten.de oder unter Tel. 02369/20 22 870.

Quelle: Maria-Montessori-Schule Dorsten