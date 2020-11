Wenn die Teilnehmer nicht in die VHS kommen dürfen, dann kommt die VHS zu ihnen nach Hause – und zwar mit dem Online-Englischkurs „Christmas“.

Los geht’s am 3. Dezember um 18.00 Uhr. Gemütlich von zu Hause aus erfahren die Teilnehmer*innen an drei Terminen so einiges über weihnachtliche Brauchtümer in Großbritannien. Weihnachtsgeschichten werden vorgelesen, Weihnachtsmusik gehört – und das alles auf Englisch. Der Kurs wird geleitet von der Muttersprachlerin und Dorstenerin Lyn Heiming. Vorkenntnisse in Englisch werden vorausgesetzt.

Die Gebühr beträgt 26,50 Euro. Eine telefonische Beratung erteilt die Fachbereichsleiterin Petra Duda unter der Telefonnummer 0 23 62 / 66 41 83.

Anmeldungen sind im VHS-Servicebüro Tel.: 0 23 62 / 66 41 61 und per E-Mail: vhs-und-kultur@dorsten.de möglich.

Quelle: VHS Dorsten