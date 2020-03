Das nächste Treffen des Gesprächskreises Psychose findet statt am Mittwoch, 18. März von 17.30 bis 19.30 Uhr, in den Räumlichkeiten des Ev. Altenzentrums Maria Lindenhof, Im Werth 53 in Dorsten.

Die Teilnahme ist kostenlos. Das Gespräch ist ein Dialog zwischen Psychoseerfahrenen, Interessierten und Professionellen in und an der Psychiatrie. Auch neue Teilnehmer*innen sind willkommen.

Weitere Information, H. Stefan Wohlfeil Tel.: 02041-731275 oder auf pgh-dorsten.de