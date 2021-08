Dorsten. Ab September lädt das Dorstener St. Elisabeth-Krankenhaus wieder brustkrebsbetroffene Frauen und Männer zu einem gemeinsamen Treffen ein. Am Dienstag, den 7. September um 15.30 Uhr im St. Elisabeth Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe am Hülskampsweg 1-3 in Dorsten haben Interessierte die Gelegenheit, sich über verschiedene Themen auszutauschen.

Breast Care Nurse Kerstin Bühner ist dankbar, endlich wieder Ansprechpartnerin für Betroffene sein zu können: „Wir freuen uns, dass wir nach der langen Pause wieder mit unserem Angebot starten können.“ Unterstützt wird sie dabei von Heike Boland, die ihre Weiterbildung zur Breast Care Nurse im Sommer abgeschlossen hat. Anmeldung und Information unter den Telefonnummern 02362 29-54419 und 02362 29-59506 oder per E-Mail unter gynaekologie@kkrn.de. Aufgrund von Corona muss leider auf Kuchen verzichtet werden, Getränke werden vor Ort zur Verfügung gestellt. Weiterhin muss während des Treffens die gesamte Zeit ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden und die 3-G-Regel ist Voraussetzung für die Teilnahme an dem Treffen: Teilnehmende müssen entweder eine vollständige Impfung, eine Genesung oder einen negativen Schnelltest vom selbigen Tag nachweisen. Direkt am Dorstener St. Elisabeth-Krankenhaus nebenan befindet sich ein Testzentrum. Alle Informationen zu den Test-Zeiten vor Ort finden Interessierte unter www.kkrn.de.