Der „Partytreff“ am Beckenkamp in Barkenberg gehört der Vergangenheit an. Inden letzten Jahren hatte der Sex Club, der weit über die Kreisgrenze bekannt

war, eine bewegte Geschichte gehabt.

Nicht selten machte tauchte erungewollt in den Schlagzeilen auf. Zuletzt vor rund einem Jahr. Damals gab

es eine Razzia von Polizei und Steuerfahndung. Ein starkes Aufgebot an

Einsatzkräften hatte das Objekt, dass mit 24 Stunden Erotik geworben hatte,

durchsucht und diverse Gegenstände, wie Glückspielautomaten sicherstellen

lassen. Im Jahr 2015 hatten Einsatzkräfte der Polizei die Gäste und Betreiber an Halloween überrascht. Sie waren mit einem Großaufgebot in den

Abendstunden plötzlich vorgefahren und kontrollierten die Räumlichkeiten am

Beckenkamp. Zuletzt war der Partytreff Corona bedingt geschlossen gewesen

und hatte seine Türen nicht wieder geöffnet.

Jetzt steht fest, dass dieGebäude am Beckenkamp einen neuen Eigentümer aus Marl haben. Dieser sorgt gerade dafür, dass der Garten und das Grundstück entrümpelt werden. Mit

Bagger und Radlader werden Hütten und Zäune abgerissen. Zu groß gewordenen

Bäume und Sträucher geschnitten. Nach ersten Informationen sollen hier

zukünftig Wohnungen entstehen, die dann keinen Bezug zum Rotlicht mehr

haben.

Texte und Foto: Bludau