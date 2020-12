Dorsten. Im Zeichen des Lockdowns und Stillstand während der Corona Krise sind mittlerweile viele Sportvereine kreativ geworden, um ihren Mitgliedern weiter an die Vereine zu binden. Online Training, heißt die neue Zauberformel, womit die Aktivitäten in den Vereinen am Leben gehalten werden sollen.

„Nachdem alle rechtlichen Fragen, wie zum Beispiel Versicherungsschutz, Datenschutzrichtlinien, GEMA geklärt sind und auch eine Förderung durch den Landessportbund in Aussicht gestellte wurde, hat man sich auch beim TSZ Royal Wulfen für eine derartige Alternative entschieden. Das dies aber nur ein provisorisches Alternativangebot sein kann“, stellte der Vorsitzende Helmut Winkler ausdrücklich klar. „Diese Art des Trainings kann nur ausnahmsweise und zeitlich begrenzt angeboten werden. Sportvereine sind Treffpunkte für Menschen die miteinander Sport treiben möchten und auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl im Verein suchen. Daher kann dieses sterile Format des Online-Training auf Dauer nicht taugen, man sollte auch schon eine kleine Schweißperle bei dem Teilnehmer erkennen können“, so Winkler. „Wir alle wissen nicht wie lande der Lockdown noch anhält, deshalb haben wir uns entschiede diesen Weg mitzugehen.“ Zurzeit bereiten die Mitglieder des Vorstandes die technische Voraussetzung dafür vor. Netzkabel muss im Trainingszentrum des TSZ verlegt werden, Laptop, Webcam, Stativ, Micro und Musikanlage müssen eingestellt werden. Die Lizenzen vom Online Portal Zoom mussten erworben werden, damit alle rechtlichen Fragen abdeckt sind. Etwas aufwendiger für die Verantwortlichen ist es, im Portal einen Trainingsplan mit Zeiten und Zugangsdaten für fast 25 Übungsleiter anzulegen, damit auch alles reibungslos läuft. Die ersten Übungseinheiten sind schon ab nächste Woche geplant. (G.B.)