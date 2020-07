Die Harmonie Lembeck hat einen neuen Dirigenten

Die Suche nach einem neuen Dirigenten zog sich in Corona-Zeiten etwas hin. Dennoch kann sich die Harmonie Lembeck jetzt auf einen neuen Dirigenten freuen: Mihai Mircea Spanu aus Ratingen übernimmt jetzt den Taktstock in der Blasmusik.

Aufgrund der derzeitigen Pandemie wird die Harmonie zunächst im zweiwöchigen Rhythmus auf dem Schulhof der ehemaligen Hauptschule Lembeck proben. Die erste Probe nach der langen Pause wird für die Musiker und für Mihai Mircea Spanu voraussichtlich bei schönem Wetter ab dem 31.07.20 um 20 Uhr wieder stattfinden.

Nun möchte Mihai zuerst sehen, wo das Orchester gerade musikalisch steht, und einen langsamen Einstieg in die Probenarbeit finden. Zudem möchte er auch eigene musikalische Ideen und Stücke aus seinem Repertoire künftig mit einfließen lassen.

Die Harmonie erwartet gespannt die ersten Proben mit Mihai und freut sich auf die kommende Zusammenarbeit mit dem neuen Dirigenten.