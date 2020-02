In der Jahreshauptversammlung des Schermbecker Frauenchores „bella musica“ stand zunächst der Rückblick auf das Jubiläumsjahr 2019 auf der Tagesordnung. Der Chor feierte im Oktober sein 20jähriges Bestehen mit einem großen Konzert, das die musikalische Bandbreite des Repertoires wiedergab.

Außerdem wurden Gastauftritte beim Chorfestival Dorsten, im Seniorenheim St. Elisabeth und beim Weihnachtskonzert des MGV Schermbeck-Gahlen in den wöchentlichen Proben vorbereitet.

Im Programm für 2020 gibt es schon einige Fixpunkte: Teilnahme am Dorstener Chorfestival am 6.6., Chorfestival Wesel am 23.8., evtl. Auftritt bei der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Höhepunkt wird das Weihnachtskonzert am 6.12. in der Ludgerikirche sein, auf das sich der Chor zusätzlich in 2 ganztägigen Seminaren vorbereiten wird.

Bei den Wahlen wurde der alte Vorstand bestätigt: Gudrun Steinmann als 1. Vorsitzende, Anne Bohnekamp (2. Vorsitzende), Anita Haag und Erika Salfeld (1. und 2. Kassiererin), Angelika Mischling (Schriftführerin), Marilies Wiemann (Pressewartin), Christa Wissing (Notenwartin). Ein besonderer Dank galt Brigitte Beermann-Eichhorn für ihre langjährige Vorstandsarbeit. Ihre Nachfolge als 2. Schriftführerin übernimmt Edith Hilgendorf. Aufgrund von Kostensteigerungen in den letzten Jahren ist ab April 2020 eine Erhöhung des Mitgliedbeitrags vorgesehen.

Die wöchentlichen Chorproben finden montags von 16.30 bis 18.00 in der reformierten Kirche statt. Neue Mitsängerinnen sind willkommen! Weitere Informationen, auch über die Möglichkeit einer Fördermitgliedschaft auf bellamusica-schermbeck.de.

Quelle: bella musica