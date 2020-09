Zum ersten Mal wurden im vergangenen Schuljahr Sporthelfer an der Gesamtschule Schermbeck ausgebildet. Die einjährige Ausbildung wurde im Rahmen einer freiwilligen Arbeitsgemeinschaft von Mathematik- und Sportlehrer Jonas Kinder durchgeführt.

„Trotz der schwierigen Situation aufgrund der Corona-Pandemie im letzten Quartal des Schuljahres war die Ausbildung ein voller Erfolg. Die Schülerinnen und Schüler waren top motiviert und haben Woche für Woche hervorragend mitgearbeitet“, freute sich Jonas Kinder über die vielen erfolgreich abgeschlossenen Sporthelferausbildungen.

Inhaltlich ging es in Theorie und Praxis um die vielfältigen Facetten, die der Sport zu bieten hat. Neben der theoretischen Planung und der praktischen Durchführung von Übungseinheiten wurden während der Ausbildung unter anderem auch der Umgang mit Sportverletzungen, rechtliche Rahmenbedingungen bei der Betreuung von Sportgruppen sowie die Planung und Durchführung von sportlichen Projekten thematisiert.

„Das war echt eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung. Ich freue mich schon auf meine Tätigkeit als Sporthelfer“, erklärte der Neuntklässler Nils Gröniger.

Zukünftig sollen die Sporthelfer bei allen sportlichen Aktivitäten außerhalb des Sportunterrichts mitwirken. So gehören u.a. die Unterstützung von Sportlehrern bei der Gestaltung von Arbeitsgemeinschaften, die Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von Sportfesten oder auch die Mitgestaltung der offenen Angebote in der Mittagspause zu den Tätigkeitsfeldern der Sporthelfer.

Des Weiteren stellt die Ausbildung zum Sporthelfer einen ersten kleinen Baustein in der Übungsleiterausbildung dar, so dass die Schülerinnen und Schüler zukünftig auch in ihren Sportvereinen unterstützend mitwirken können.

Im Rahmen der Übergabe der Zertifikate wurden auch neue Trikots für die Schulmannschaften der Gesamtschule Schermbeck präsentiert. Die Kosten für die in Anlehnung an das Schullogo der Schule in blau und weiß gehaltenen Trikots wurden vom Förderverein der Gesamtschule Schermbeck getragen.

„Zwar hätten mir gelb-schwarze Trikots noch besser gefallen,“ kommentierte der Schulleiter Norbert Hohmann mit einem zwinkernden Auge. „Ich finde es aber natürlich großartig, dass der Förderverein bereit war, die Kosten zu übernehmen“, zeigte er sich dankbar für die großzügige Spende.

Quelle: Gesamtschule Schermbeck