Nach den coronabedingten Absagen des Vorjahres findet am Samstag, 2. Oktober, ab 11:00 Uhr der diesjährige Lippebräutag des Heimatverein Gahlen statt. Bei einem Livebraugang können interessierte Besucher Einblicke in die Kunst des Bierbrauens erlangen und im Anschluss selbstverständlich das Gahlener Bier verköstigen.

Der Lippebräutag findet wie gewohnt auf Kamphaus Hof, Vennweg 35, in Schermbeck-Gahlen statt. Selbstverständlich werden nicht nur vergeistigte Getränke angeboten und auch mit einem knurrenden Magen soll niemand nach Hause gehen. Für alle Besucher des Lippebräutages gilt die 3G-Pflicht. Am Zugang zum Hof werden die entsprechenden Nachweise gemeinsam mit dem Personalausweis geprüft. Der Heimatverein bittet darum, die entsprechenden Dokumente bereitzuhalten.

Erntedankfest

In diesem Jahr soll in Gahlen auch wieder ein Erntedankfest gefeiert werden. Beginnend mit dem Gottesdienst in der Gahlener Dorfkirche um 10:45 Uhr wird die Erntedankfeier im Anschluss daran auf der Wiese vor dem Mühlenteich fortgesetzt. Erntedank ist in diesem Jahr am Tag der deutschen Einheit, dem 3. Oktober.

Wie bereits angekündigt wird das Tennenfest, ursprünglich geplant für den kommenden Sonntag, 26. September 2021, in diesem Jahr dagegen nicht ausgerichtet.

Quelle: Heimatverein Gahlen