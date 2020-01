„Zeit-Seeing und Delikat-Essen“, das kann man am Freitag, 10. Januar in Gahlen erleben. Zum achten Mal richtet der Heimatverein Gahlen seine „Panhas am Schwenkmast“-Veranstaltung an der Heimatscheune „Olle Schuer“, Bruchstrasse 205 in 46514 Schermbeck-Gahlen aus.

Pünktlich nach den Festtagen mit Menues und Festtagesessen bieten die Gahlener Küchenfeen dort traditionelle, urtümliche Speisen wie Panhas, Wurstebrot und Schmalzstullen an sowie deftiger Erbsensuppe.

Die Naschkatzen überraschen mit warmen Mandellikör und es gibt frisches Lippebräu vom Fass. In gemütlicher Atmosphäre laden die Feuerkörbe zum Aufwärmen und "Klönen" ein. Die Besucher können sich an Hand der Ausstellungstücke im Museum anschauen, wie die Menschen seinerzeit gelebt haben und womit sie sich diese Speisen zubereitet haben.

Beginn der Veranstaltung ist 18:00 Uhr, der Eintritt ist frei.

Quelle: Heimatverein Gahlen