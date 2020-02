Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des BVH Fußballvereins gibt es in Zusammenarbeit mit EDEKA/Trinkgut Honsel in Holsterhausen ein Sammelalbum mit Porträts aller Spieler des Fußballvereins – von den Mini-Kickern über die 1. Mannschaft bis hin zu den Alten Herren. Hinzu kommen Bilder aus der Vereinshistorie. Insgesamt 52 Seiten mit 278 Bilder umfasst das Sammelalbum.



Die Aktion funktioniert wie man es von den Nationalmannschaften bei den großen Welt- und Europameisterschaften kennt, nur das alles individuell auf den Holsterhausener Verein zugeschnitten ist. Von jedem verkauften Album gehen 50 Prozent (2 Euro) an den BVH zur weiteren Unterstützung. Die Stickertütchen mit 5 Bildern kosten 90 Cent. Erhältlich sind Album und Sticker nur bei EDEKA Honsel in Holsterhausen und Trinkgut Honsel in Holsterhausen. Darüber hinaus gibt es bei EDEKA Honsel in Holsterhausen pro 10 Euro Einkauf ein Stickertütchen gratis. Die Aktion startet am 29. Februar 2020 und läuft über 10 Wochen, bis zum 9. Mai 2020.

Am kommenden Samstag startet das Sammelfieber! Am 1. Verkaufstag werden nicht nur 100 Stickertütchen verlost, es hat sich auch Prominenz bei EDEKA Honsel in Holsterhausen angemeldet.

Los geht es um 11 Uhr. Zunächst kommt der Vorstand des BVH und eröffnet offiziell die Aktion. Von 12.00 bis 14.00 Uhr ist Schalkes Maskottchen Erwin zum Fotografieren und für Autogramme vor Ort. Um 15.00 Uhr ein besonderes Highlight: Olaf Thon, ehemaliger Schalke Spieler und Fußballweltmeister kommt nach Holsterhausen. Abschließend gibt sich Michael Lachs, Vorsitzender des Stadtsportverbands die Ehre. Auch Christina Honsel, Vizeeuropameisterin im Hochsprung U23 ist dabei, interviewt die Gäste und steht ebenfalls für Autogramme zur Verfügung. Bei der vielen Prominenz werden Fans ihre Stickeralben durch prominente Autogramme bereichern können.

Die Anschubfinanzierung für diese Aktion in 4-stelliger Höhe kam von EDEKA/Trinkgut Honsel. „So ein Album ist ein riesiger Aufwand“ sagt Ralf Honsel. „Über 280 Fotos mussten gemacht, bearbeitet und gedruckt werden.“ Aber bereits bei der Planung kam Begeisterung auf. BVH Vorstand, Gäste und Spieler freuen sich nun den Start und die vielen Aktionen.

Text und Foto: Ralf Pieper